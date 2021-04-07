В Киеве за последние годы уменьшается рождаемость. Опубликовали актуальную статистику за первые месяцы 2021 года.

В марте текущего года в роддомах Киева родилось 2 534 младенца. Из них – 1 178 девочек и 1 356 мальчиков, в том числе 57 двойнят. Всего за первые 3 месяца в столице родился 7 301 младенец.

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Сколько мальчиков и девочек

3 493 девочки,

3 808 мальчиков.

В том числе 144 двойни и 1 тройня.

Статистика рождаемости / инфографика ЦОС

В прошлые годы было больше

В Центре общественного здоровья подсчитали, что в течение последних 4 лет заметной является тенденция к снижению количества рождаемости в Киеве.