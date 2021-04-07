В Киеве уменьшается рождаемость: опубликовали актуальную статистику
В столице меньше стали рожать / pixabay
В Киеве за последние годы уменьшается рождаемость. Опубликовали актуальную статистику за первые месяцы 2021 года.
Источник:Городской центр общественного здоровья
В марте текущего года в роддомах Киева родилось 2 534 младенца. Из них – 1 178 девочек и 1 356 мальчиков, в том числе 57 двойнят. Всего за первые 3 месяца в столице родился 7 301 младенец.
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Сколько мальчиков и девочек
- 3 493 девочки,
- 3 808 мальчиков.
В том числе 144 двойни и 1 тройня.
Статистика рождаемости / инфографика ЦОС
В прошлые годы было больше
В Центре общественного здоровья подсчитали, что в течение последних 4 лет заметной является тенденция к снижению количества рождаемости в Киеве.
- за три месяца 2018 года свет увидели 8 655 детей,
- за начало 2019-го – 7 892,
- за январь – март 2020-го – 7 624 маленьких киевлян.
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