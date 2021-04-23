Впервые с начала локдауна: в Киеве уменьшилось количество больных COVID-19
После длительного и стремительного ежедневного роста числа людей, болеющий коронавирусной болезнью, за 22 апреля количество инфицированных уменьшилось. Согласно статистике Минздрава, за сутки количество больных было меньше, чем тех, кто выздоровел.
Источник:24 канал
Динамика распространения COVID-19 в Киеве впервые за долгое время свидетельствует об уменьшении распространенности вируса в популяции. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
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В официальную статистику внесли 1 269 новых случаев заболевания SARS-CoV-2. Но при этом выздоровели от болезни 1 298 человек.
Ежедневно умирают десятки людей
Несмотря на положительные аспекты уменьшения количества больных, каждый день в столице фиксируют большое количество смертельных случаев от осложнений болезни. За сутки умерли 45 человек.
При этом ситуация в больницах столицы продолжает улучшаться. За сутки в больницах освободилось 147 койко-мест, предусмотренных для людей с коронавирусной болезнью.
Сейчас в столице болеет 66 651 житель.
Сколько положительных ПЦР-тестов сделали в лабораториях за 22 апреля, неизвестно. В Центре общественного здоровья пока еще не выложили эту информацию, которая является основной для ведения статистики заболеваемости.
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