После длительного и стремительного ежедневного роста числа людей, болеющий коронавирусной болезнью, за 22 апреля количество инфицированных уменьшилось. Согласно статистике Минздрава, за сутки количество больных было меньше, чем тех, кто выздоровел.

Динамика распространения COVID-19 в Киеве впервые за долгое время свидетельствует об уменьшении распространенности вируса в популяции. Об этом свидетельствуют данные СНБО.

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В официальную статистику внесли 1 269 новых случаев заболевания SARS-CoV-2. Но при этом выздоровели от болезни 1 298 человек.

Ежедневно умирают десятки людей

Несмотря на положительные аспекты уменьшения количества больных, каждый день в столице фиксируют большое количество смертельных случаев от осложнений болезни. За сутки умерли 45 человек.

При этом ситуация в больницах столицы продолжает улучшаться. За сутки в больницах освободилось 147 койко-мест, предусмотренных для людей с коронавирусной болезнью.

Сейчас в столице болеет 66 651 житель.

Сколько положительных ПЦР-тестов сделали в лабораториях за 22 апреля, неизвестно. В Центре общественного здоровья пока еще не выложили эту информацию, которая является основной для ведения статистики заболеваемости.

Все, что нужно знать о профилактике коронавируса / Инфографика 24 канала