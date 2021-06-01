Трагедия произошла 9 апреля 2021 года в квартире где жила семья – двое детей спасатели вынесли из пожара без признаков жизни. Впрочем, пожарные вернули дыхания детям. Их отвезли в больницу.

Подробно об этом пожаре Ужасный пожар в Киеве: спасатели реанимировали двоих детей – видео

Ребенок был в критическом состоянии

6-летний мальчик уже находится дома, а его младший брат, к сожалению, так и не пришел в себя.

С начала госпитализации его состояние оставалось критическим и нестабильным. Последние несколько дней он был в коме, близкой к смерти мозга.

Пожар на Троещине: что известно

Сообщение о возгорании на улице Марины Цветаевой, 10/87 поступило к спасателям в 17:01.

Когда пожарные прибыли на место, они увидели, что горит квартира на 14 этаже.

Во время мероприятий по ликвидации огня спасатели нашли в квартире мальчиков 2 и 6 лет, которые не подавали признаков жизни.

Детей вынесли на улицу и начали оказывать им неотложную домедицинскую помощь.

Пока одни спасатели пытались реанимировать мальчиков, другие боролись с огнем. Пожар на площади 15 квадратных метров ликвидировали в 17:26.

Скорая прибыла на место только в 17:40. Медики госпитализировали детей. Кроме того, от пожара пострадала соседка. Она отравилась продуктами горения, однако отказалась от поездки в больницу.