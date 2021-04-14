В Киеве 13 апреля в возрасте 75 лет скончался известный украинский скульптор и педагог Владимир Чепелик. Он является автором многих памятников, в том числе монумента Михаилу Грушевскому в столице.

Чепелик был более 30 лет председателем Национального союза художников Украины и получил немало знаков отличия и наград за свою жизнь. Его работы находятся не только в Киеве, но и в других городах Украины, а также за рубежом.

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Самые известные работы в Киеве

Памятник Михаилу Грушевскому на улице Владимирской, 57. Установленный в 1998 году.



Фото с сайта Wikipedia

Памятник украинскому актеру Николаю Яковченко в сквере возле Национального драматического театра имени Ивана Франко (площадь Ивана Франко, 3). Установлен в 2000 году к 100-летию со дня рождения актера.

Этот памятник Владимир Чепелик сделал в соавторстве с сыном – Алексеем.



Фото Andrew Bossi

Памятник Олесю Гончару был установлен в 2001 году на территории небольшого сквера, на углу улиц Михаила Коцюбинского и Вячеслава Липинского.



Фото ZeFt.in.ua

Преподавательская работа

Владимир Чепелик активно занимался подготовкой и воспитанием скульпторов в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры как профессор и руководитель учебно-творческой мастерской.