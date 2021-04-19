В Киеве от COVID-19 умерла 47-летняя женщина, которую врачи отказывались перевести в реанимацию
Волонтеры и сын 47-летней киевлянки пытались добиться перевода тяжелобольной пациентки из стационара в реанимацию Киевской больницы №8. Вместо этого врачи якобы сначала требовали, чтобы женщину обеспечили аппаратом СРАР.
Источник:фейсбук Антонины Селиной
Впоследствии медики требовали, чтобы родственники искали больной место в реанимации другой больницы. При этом, как утверждают волонтеры, врачи не могли не понимать, что с сатурацией 42 скорая не возьмется перевозить пациентку. Мотивировали свои требования медики тем, что в реанимации больницы якобы не было свободного места.
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При этом кровать, на которую могли положить женщину, в отделении, по данным активистов, была.
Что известно о смерти 47-летней женщины в 8 больнице Киева
- 47-летняя Светлана болела диабетом и имела различные хронические болезни. После инфицирования COVID-19 женщину госпитализировали в медицинское учреждение.
- В ночь на воскресенье у пациентки упала сатурация. После 4 часов с момента каких-то манипуляций сыну больной Константину Ульянову сообщили об ухудшении состояния матери.
- Сначала врачи просили привезти в больницу аппарат СРАР. Но когда мужчина нашел его, медики потребовали искать место в реанимации другой больницы. Тогда сын больной обратился к волонтерам.
- Врачи упорно отказывались от получения волонтерского аппарата СРАР, а волонтеры звонили в Минздрав, где говорили, что места в 8 больнице есть.
- Сын пациентки также говорил, что готов купить аппарат ИВЛ, но слышал об "отсутствии для него места".
- Впоследствии женщину все-таки перевели в реанимацию. Как выяснилось, места там действительно были. Женщину интубировали, но она умерла.
Почему Светлану сразу не перевели в реанимацию? Почему нужно обрывать телефоны чиновников, чтобы добиться адекватного лечения в столичной больнице №8? Почему сотрудники больницы №8 скрывали реанимационное место?
– возмутилась в фейсбуке волонтер Антонина Селина.
В самой больнице отказались предоставить комментарий 24 каналу по поводу смерти пациентки без официального обращения в департамент здравоохранения Киева.
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