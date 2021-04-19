Волонтеры и сын 47-летней киевлянки пытались добиться перевода тяжелобольной пациентки из стационара в реанимацию Киевской больницы №8. Вместо этого врачи якобы сначала требовали, чтобы женщину обеспечили аппаратом СРАР.

Впоследствии медики требовали, чтобы родственники искали больной место в реанимации другой больницы. При этом, как утверждают волонтеры, врачи не могли не понимать, что с сатурацией 42 скорая не возьмется перевозить пациентку. Мотивировали свои требования медики тем, что в реанимации больницы якобы не было свободного места.

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При этом кровать, на которую могли положить женщину, в отделении, по данным активистов, была.

Что известно о смерти 47-летней женщины в 8 больнице Киева

47-летняя Светлана болела диабетом и имела различные хронические болезни. После инфицирования COVID-19 женщину госпитализировали в медицинское учреждение.

В ночь на воскресенье у пациентки упала сатурация. После 4 часов с момента каких-то манипуляций сыну больной Константину Ульянову сообщили об ухудшении состояния матери.

Сначала врачи просили привезти в больницу аппарат СРАР. Но когда мужчина нашел его, медики потребовали искать место в реанимации другой больницы. Тогда сын больной обратился к волонтерам.

Врачи упорно отказывались от получения волонтерского аппарата СРАР, а волонтеры звонили в Минздрав, где говорили, что места в 8 больнице есть.

Сын пациентки также говорил, что готов купить аппарат ИВЛ, но слышал об "отсутствии для него места".

Впоследствии женщину все-таки перевели в реанимацию. Как выяснилось, места там действительно были. Женщину интубировали, но она умерла.

Почему Светлану сразу не перевели в реанимацию? Почему нужно обрывать телефоны чиновников, чтобы добиться адекватного лечения в столичной больнице №8? Почему сотрудники больницы №8 скрывали реанимационное место?

– возмутилась в фейсбуке волонтер Антонина Селина.

В самой больнице отказались предоставить комментарий 24 каналу по поводу смерти пациентки без официального обращения в департамент здравоохранения Киева.