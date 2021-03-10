В киевском университете на 8 марта торжественно открыли женский туалет: видео
В Киеве в Государственном университете телекоммуникаций в преддверии 8 марта торжественно открыли женский туалет. Во время действа перерезали ленту и зачитали приветственное стихотворение.
Источник:фейсбук Ирины Наволневой
Докладчик подчеркнул, что ректор заведения лично разрешил женщинам выбрать цвет плитки и необходимое оборудование.
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Открытие женского туалета приурочили к 8 марта.
Сегодня наступил день открытия первого отремонтированного туалета. Вам понравится наша работа. В ней наша любовь к вам,
– сказал во время выступления мужчина, который был ведущим этого мероприятия.
Также он зачитал стихотворение.
На торжественном открытии женского туалета было немало людей – вероятно это члены коллектива этого университета.
После официального открытия и перерезания ленты, чтобы отметить такой момент, всех пригласили на бокал шампанского.
В киевском университете на 8 марта торжественно открыли женский туалет: смотрите видео
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