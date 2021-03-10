В Киеве в Государственном университете телекоммуникаций в преддверии 8 марта торжественно открыли женский туалет. Во время действа перерезали ленту и зачитали приветственное стихотворение.

Докладчик подчеркнул, что ректор заведения лично разрешил женщинам выбрать цвет плитки и необходимое оборудование.

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Открытие женского туалета приурочили к 8 марта.

Сегодня наступил день открытия первого отремонтированного туалета. Вам понравится наша работа. В ней наша любовь к вам,

– сказал во время выступления мужчина, который был ведущим этого мероприятия.

Также он зачитал стихотворение.

"Вы, я уверен, оцените нас. Ну, а мы вас уже оценили – самой поставили балл. Вы умом и красотой нас пленили. Мы же для вас открываем этот зал".

На торжественном открытии женского туалета было немало людей – вероятно это члены коллектива этого университета.

После официального открытия и перерезания ленты, чтобы отметить такой момент, всех пригласили на бокал шампанского.

В киевском университете на 8 марта торжественно открыли женский туалет: смотрите видео