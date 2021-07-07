Это единственный проект из Украины среди 59, получивший грант от организаторов фестиваля Burning Man. Инсталляция размерами 3 на 3 и на 12 метров готовилась для участия в нынешнем мероприятии в США, однако из-за пандемии его отменили.

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Что символизирует инсталляция

Это огромный плывущий человек. Инсталляция символизирует силу, которая способна преодолеть любые препятствия.

Каждый день мы делаем выбор. Движемся, поддерживаем себя на плаву, иногда идем на дно. Оставаться там или продолжать двигаться дальше – исключительно наш выбор. Мы так устроены, что постоянно пытаемся плыть, найти берег или новый горизонт,

– описывают идею проекта организаторы.

Инсталляцию решили установить в этом году в Киеве. Проект называется Merman. Его можно будет увидеть возле Арки до 12 июля.

В 2022 году Merman точно попадет на фестиваль Burning Man.

Что известно об этом фестивале

Burning Man – это ежегодный восьмидневный фестиваль независимого искусства, который происходит в США, штат Невада, в пустыне Блэк-Рок. Во время фестиваля сжигают огромную деревянную статую человека, поэтому его так и называют – "горящий человек".