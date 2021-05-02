В общем там дрались 15 человек из разных компаний. Один человек госпитализирован, а еще одному понадобилась помощь медиков.

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Каким было состояние пострадавших

У мужчины, которого увезли в больницу, обнаружили ножевое ранение. Ему прорезали печень.

Также к врачам обратился участник драки с разбитой головой и сломанным носом. Однако ему оказали помощь на месте и госпитализация не понадобилась.


Место массовой драки в Киеве / Фото сообщества dtp.kiev.ua

Подробнее об инциденте

  • Все участники конфликта были навеселе.
  • У них есть несколько версий, почему это случилось.
  • Кроме скорой, на месте также работали следователи.
  • Официально правоохранители пока никак не комментировали этот случай.

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Скорая и следователи на месте массовой драки / Фото сообщества dtp.kiev.ua 