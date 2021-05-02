В общем там дрались 15 человек из разных компаний. Один человек госпитализирован, а еще одному понадобилась помощь медиков.
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Каким было состояние пострадавших
У мужчины, которого увезли в больницу, обнаружили ножевое ранение. Ему прорезали печень.
Также к врачам обратился участник драки с разбитой головой и сломанным носом. Однако ему оказали помощь на месте и госпитализация не понадобилась.
Место массовой драки в Киеве / Фото сообщества dtp.kiev.ua
Подробнее об инциденте
- Все участники конфликта были навеселе.
- У них есть несколько версий, почему это случилось.
- Кроме скорой, на месте также работали следователи.
- Официально правоохранители пока никак не комментировали этот случай.
Скорая и следователи на месте массовой драки / Фото сообщества dtp.kiev.ua