В общем там дрались 15 человек из разных компаний. Один человек госпитализирован, а еще одному понадобилась помощь медиков.

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Каким было состояние пострадавших

У мужчины, которого увезли в больницу, обнаружили ножевое ранение. Ему прорезали печень.

Также к врачам обратился участник драки с разбитой головой и сломанным носом. Однако ему оказали помощь на месте и госпитализация не понадобилась.



Место массовой драки в Киеве / Фото сообщества dtp.kiev.ua

Подробнее об инциденте

Все участники конфликта были навеселе.

У них есть несколько версий, почему это случилось.

Кроме скорой, на месте также работали следователи.

Официально правоохранители пока никак не комментировали этот случай.



Скорая и следователи на месте массовой драки / Фото сообщества dtp.kiev.ua

Обратите внимание! Во дворе львовской многоэтажки 23 апреля случился конфликт между двумя мужчинами. Один из них отбивался от противника ножом, а другой – большой доской. Во дворе было довольно людно, но это их не останавливало.