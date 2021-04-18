Киевские правоохранители устроили рейд по развлекательным заведениям. Они выявили нарушителей, которые работают, несмотря на запрет на фоне ужесточения карантина.

В полиции призвали владельцев таких заведений не организовывать закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Так как все это влечет за собой ответственность.

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Как сообщил Андрей Крищенко, начальник полиции Киева, 17 апреля полицейские проверили 533 объекта. Они обнаружили, что несмотря на запрет, работали заведения:

Hype;

"50";

"Ишак";

"Спаркс";

Shef;

ресторан отеля Favor Park.



Нарушители карантина в Киеве / Фото Нацполиции



Все помещения уже продезинфицировали / Фото Нацполиции

Что грозит нарушителям

Полиция зафиксировала все факты нарушения и привлекла к ответственности администраторов заведений. На должностных лиц полицейские составили 50 протоколов.

Обратите внимание! Санкция статьи относительно нарушения правил карантина предусматривает штраф – от 34 до 170 тысяч гривен.

Кроме этого, полицейские составили 250 административных постановлений на посетителей. Работники Госпотребслужбы обработали помещения, когда их покинули посетители.

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