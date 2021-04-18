В Киеве устроили облаву на рестораны, которые работают во время локдауна: фото, видео
Киевские правоохранители устроили рейд по развлекательным заведениям. Они выявили нарушителей, которые работают, несмотря на запрет на фоне ужесточения карантина.
Источник:Нацполиция
В полиции призвали владельцев таких заведений не организовывать закрытые вечеринки с ограниченным доступом. Так как все это влечет за собой ответственность.
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Как сообщил Андрей Крищенко, начальник полиции Киева, 17 апреля полицейские проверили 533 объекта. Они обнаружили, что несмотря на запрет, работали заведения:
- Hype;
- "50";
- "Ишак";
- "Спаркс";
- Shef;
- ресторан отеля Favor Park.
Нарушители карантина в Киеве / Фото Нацполиции
Все помещения уже продезинфицировали / Фото Нацполиции
Что грозит нарушителям
Полиция зафиксировала все факты нарушения и привлекла к ответственности администраторов заведений. На должностных лиц полицейские составили 50 протоколов.
Кроме этого, полицейские составили 250 административных постановлений на посетителей. Работники Госпотребслужбы обработали помещения, когда их покинули посетители.
В Киеве полиция выявила нарушения карантина: смотрите видео
Что стоит знать о локдауне в Киеве: коротко
- Киев до сих пор находится в красной зоне адаптивного карантина. Жесткий карантин в столице накануне снова продлили до 30 апреля.
- Говорится, в частности, о запрете на свободные перевозки общественным транспортом, закрытии детских садов и других учебных заведений.
- По информации СМИ, в Киевской городской госадминистрации рассматривают введение дополнительных карантинных ограничений на пасхальные праздники.
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