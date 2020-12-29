Сильный ветер и туман: в Киеве утром 30 декабря будет опасно на дорогах и улицах
В Киеве предупреждают о неблагоприятных погодных условиях / pixabay
В Киеве синоптики и КГГА предупреждают водителей об опасности на дорогах, которая может быть утром 30 декабря. Сильные порывы ветра и туман – объявлен желтый уровень опасности.
Видимость на дорогах может быть 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
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Об ухудшении погодных условий предупредили также и в КГГА. Там опубликовали рекомендации специалистов водителям во время управления автомобилем в тумане:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Также В КГГА напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- если вы оказались на улице, то держаться как можно дальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или природном укрытии;
- избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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