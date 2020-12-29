В Киеве синоптики и КГГА предупреждают водителей об опасности на дорогах, которая может быть утром 30 декабря. Сильные порывы ветра и туман – объявлен желтый уровень опасности.

Видимость на дорогах может быть 200-500 метров. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

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Об ухудшении погодных условий предупредили также и в КГГА. Там опубликовали рекомендации специалистов водителям во время управления автомобилем в тумане:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Также В КГГА напомнили основные рекомендации, которых следует придерживаться жителям города во время сильного ветра: