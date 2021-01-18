В Киеве утром образовались серьезные пробки: где трудно проехать
Утро первого рабочего дня недели в Киеве началось с традиционных пробок. Образовались они на привычных для всех жителей столицы местах.
На правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на левом – добраться до мостов. Также затруднено движение на въездах в Киев. Об этом свидетельствуют данные Google maps.
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Дополнительных сложностей для автовладельцев добавляют еще и сложные погодные условия.
Где в Киеве образовались пробки утром 18 января:
- Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);
- Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;
- Проспект Соборности;
- Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");
- Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);
- Улица Братиславская (метро Черниговская");
- Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");
- Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;
- Проспект Лобановского;
- Улица Набережно-Рыбальская;
- Улица Елены Телиги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Улица Вадима Гетьмана;
- Улица Жилянская;
- Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);
- Улица Борщаговская;
- Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);
- Улица Большая Васильковская;
- Улица Казимира Малевича;
- Проспект Степана Бандеры.
Где в Киеве 18 января пробки / Скриншот Google Maps
Согласно официальным данным, коммунальщики продолжают обрабатывать дороги от наледи и снега. На улицах столицы работают десятки единиц спецтехники.
Где в Киеве работает коммунальная спецтехника 18 января
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