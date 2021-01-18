Утро первого рабочего дня недели в Киеве началось с традиционных пробок. Образовались они на привычных для всех жителей столицы местах.

На правом берегу трудно проехать в сторону центра, а на левом – добраться до мостов. Также затруднено движение на въездах в Киев. Об этом свидетельствуют данные Google maps.

Канадские машины плавят снег в Киеве: Кличко показал новые технологии – видео

Дополнительных сложностей для автовладельцев добавляют еще и сложные погодные условия.

Где в Киеве образовались пробки утром 18 января:

Проспект Бажана (от метро "Осокорки" до Южного моста);

Дарницкое шоссе и Дарницкий мост;

Проспект Соборности;

Броварской проспект (район метро "Левобережная" и "Дарница");

Улица Братиславская (район метро "Черниговская" и "Дарница);

Улица Братиславская (метро Черниговская");

Голосеевский проспект (от метро "Ипподром" и "Голосеевская", "Демеевская");

Улица Набережно-Крещатицкая и Набережное шоссе;

Проспект Лобановского;

Улица Набережно-Рыбальская;

Улица Елены Телиги;

Проспект Любомира Гузара;

Улица Вадима Гетьмана;

Улица Жилянская;

Проспект Победы (от метро "Житомирская" до "Берестейской", а также от "Шулявской" до Воздухофлотского путепровода);

Улица Борщаговская;

Улица Соборная и Кольцевая дорога (Софиевская Борщаговка);

Улица Большая Васильковская;

Улица Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандеры.

Где в Киеве 18 января пробки / Скриншот Google Maps

Согласно официальным данным, коммунальщики продолжают обрабатывать дороги от наледи и снега. На улицах столицы работают десятки единиц спецтехники.

Где в Киеве работает коммунальная спецтехника 18 января