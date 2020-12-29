В Киеве с 2022 года увеличат сумму бюджетных средств, судьбу которых будет решать сама община. Общественный бюджет составит 200 миллионов гривен, а с 2023 – 220 миллионов.

Также депутаты Киевсовета решили постепенно увеличивать суммы общественного бюджета – в 2023 году он составит 220 миллионов гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

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В следующем же году бюджет участия составит 170 миллионов гривен, когда весь бюджет крупнейшего города Украины – 60 миллиардов. Получается, что это 2,8% денег, которые Киевсовет "доверяет" распределить самим киевлянам, судьбу остальных денег решают депутаты и городской голова.

Почему это небольшая сумма для Киева

Это довольно маленький процент. К примеру, столица Португалии – Лиссабон меньше Киева в 5-6 раз, но там объем бюджета участия значительно больше, если разбить сумму на количество жителей. Кроме того, есть большая разница в стоимости самих проектов, за которые голосуют жители городов.

А столица Нидерландов, город Амстердам позволяет своим жителям распределять аж 20% своего бюджета.

Что такое общественный бюджет (или бюджет участия)? Это сумма местных бюджетных финансов, которые власть доверяет распределить общине. Люди инициируют различные проекты, к примеру ремонт школы или обустройство парка – если такой проект поддерживает достаточное количество других киевлян, его реализуют.

За 5 лет внедрения общественного бюджета в Киеве, город выделил 680 миллионов гривен. Среди 4,8 тысячи проектов допущенных к голосованию, киевляне выбрали 1449 проектов-победителей.

Как принять участие в общественном бюджете

В октябре 2020 года стартовала подача проектов общественного бюджета на 2022 год.

Стоимость малых проектов – от 100 до 999 тысяч гривен, больших – от 1 до 3 миллионов гривен.

Начиная с 6-го общественного бюджета можно будет проголосовать за 10 проектов. Каждый горожанин сможет поддержать один лучший по его мнению проект в каждой из 10 тематик:

образование,

гражданское общество,

молодежь,

спорт,

культура,

туризм,

дороги,

транспорт,

экология.

здоровье,

социальная защита и тому подобное.

Ранее сайт 24 канала писал, что депутаты Киевсовета одобрили бюджет столицы на 2021 год.