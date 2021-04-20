Вторые сутки подряд в Киеве фиксируют наибольшее количество подтвержденных случаев заражения COVID-19. После уменьшения количества тестов и внесения информации о заболевших в статистику, в столице продолжился рост количества инфицированных.

Несмотря на 15 суток локдауна и почти месяц усиленного карантина в Киеве с каждым днем ​​увеличивается общее количество больных COVID-19. Цифра тех, кто оправился от болезни, постоянно ниже, чем количество заболевших.

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При этом ситуация в больницах несколько улучшается. За последние сутки в медицинские учреждения госпитализировали 54 человека. Однако освободилось 243 места в реанимации.

Больше тысячи положительных тестов

Согласно данным СНБО, за минувшие сутки в официальную статистику внесли 892 новых случая инфицирования COVID-19. От осложнений заболевания умерли 36 человек.

Впрочем, в Центре общественного здоровья зафиксировали 1 043 положительных ПЦР-теста, которые сдали в лабораториях столицы.

Выздоровели за сутки только 265 человек. Поэтому, количество больных увеличилось на 591. Всего в Киеве болеет SARS-CoV-2 66 117 человек.

Локдаун могут продолжить

Несмотря на уменьшение заполненности койко-мест в больницах, если ситуация с распространением болезни не начнет резко улучшаться, чиновники могут пойти на продолжение карантина. Согласно критериям Минздрава, столица пока не может претендовать на выход из красной зоны.