В Киеве увидели косулю, которая переплывала Днепр и бегала в парке "Наталка"

В Киеве люди стали свидетелями как косуля переплывала Днепр и через парк "Наталка" побежала в сторону оболонских дворов. Интересные фотографии опубликовали в фейсбуке.

Пользователи соцсети в восторге. В то же время люди озабочены судьбой животного – чтобы не сбили на дороге.

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Реакция киевлян

Киевлянин Valeriy Ivanovich отметил, что на самом деле косуля прибегла к такому заплыву не из-за хорошей жизни. Он написал, что в Киеве происходит нарушение природных ареалов обитания – в лесопарках и на берегах Днепра ведутся бесконечные строительства.

Другой житель столицы Андрей Коляда отметил, что животное могли напугать постоянный шум, работа техники и кранов.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Чернобыльской зоне в фотоловушку попали редкие косули. Это представители оленевых, которых в зоне отчуждения меньше, чем других видов этого рода.