После скандала, который произошел 23 февраля в маршрутке № 239, в компании-перевозчике решили уволить водителя, который в грубой форме разговаривал с дедушкой и детьми. Он отказал им в льготном проезде.

Инцидент произошел на маршруте "Шулявка – Лыбедская". В салон микроавтобуса зашел дедушка с двумя внуками – 6 и 9 лет. У них были соответствующие документы на бесплатный проезд, как членов многодетной семьи.

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Впрочем, водитель оказался грубияном. Он сказал, что не позволит им бесплатно проехать и вообще "не надо было рожать", считает он.

У меня таких ежедневно доф*га. Либо платите, либо выходите,

– заявил он.

Дедушка решил сфотографировать номерные знаки грубияна и в это время водитель, якобы, хотел на него еще и наехать. Дети испугались и получили большое потрясение.

Патрульная полиция обратилась к компании-перевозчику, где работал этот водитель. Его разыскали и уволили с работы.

Правоохранители также напомнили, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан – является административным нарушением.

Если вам стало известно о подобных нарушениях – обращайтесь на линию 102 и оставляйте жалобу по телефону перевозчика, который размещается в салоне автобуса,

– пишет пресс-служба патрульной полиции.