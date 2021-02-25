В Киеве уволили водителя маршрутки, который выгнал дедушку с двумя внуками
После скандала, который произошел 23 февраля в маршрутке № 239, в компании-перевозчике решили уволить водителя, который в грубой форме разговаривал с дедушкой и детьми. Он отказал им в льготном проезде.
Источник:Патрульная полиция Киева
Инцидент произошел на маршруте "Шулявка – Лыбедская". В салон микроавтобуса зашел дедушка с двумя внуками – 6 и 9 лет. У них были соответствующие документы на бесплатный проезд, как членов многодетной семьи.
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Впрочем, водитель оказался грубияном. Он сказал, что не позволит им бесплатно проехать и вообще "не надо было рожать", считает он.
У меня таких ежедневно доф*га. Либо платите, либо выходите,
– заявил он.
Дедушка решил сфотографировать номерные знаки грубияна и в это время водитель, якобы, хотел на него еще и наехать. Дети испугались и получили большое потрясение.
Патрульная полиция обратилась к компании-перевозчику, где работал этот водитель. Его разыскали и уволили с работы.
Правоохранители также напомнили, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан – является административным нарушением.
Если вам стало известно о подобных нарушениях – обращайтесь на линию 102 и оставляйте жалобу по телефону перевозчика, который размещается в салоне автобуса,
– пишет пресс-служба патрульной полиции.
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