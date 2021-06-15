Смерть велосипедиста, по предварительным данным, произошла вследствие удара головой в грузовик, который на скорости проезжал мимо. Водитель крупногабаритного транспорта с места происшествия уехал.

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Полицейские уже задержали водителя. Он говорит, что ничего не знал о ДТП. Вероятно, удар пришелся в заднюю часть кузова.

Толкнул в грузовик пьяный прохожий



Велосипедист погиб мгновенно / Фото dtp.kiev.ua

Свидетели инцидента утверждают, что велосипедист ехал по проезжей части в крайней правой полосе.

В это время к нему подошел нетрезвый прохожий, который толкнул владельца велосипеда.

Мужчину с двухколесным транспортом отбросило в грузовик. От столкновения он упал и ударился головой о бордюр. Очевидцы утверждают, что в результате травмирования часть мозга мужчины оказалась на асфальте. Он умер мгновенно.

Предварительно, инцидент квалифицировали как нарушение правил дорожного движения, которое привело к гибели человека. Если вину водителя грузовика признает суд, ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Впрочем, правоохранители исследовать возможную причастность к произошедшему прохожего, действия которого якобы могли повлечь аварию с тяжелыми последствиями.

Смотрите видео с места смертельного ДТП с участием велосипедиста в Киеве: