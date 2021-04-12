В Киеве зацвели первые магнолии. Их можно увидеть в ботаническом саду имени Фомина на улице Симона Петлюры, 1.

Именно в этом саду собрана самая большая коллекция магнолий. Здесь высажено 65 видов из 240 существующих в природе. В этом саду растет почти три сотни кустов магнолии.

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Первые магнолии

Киевляне любят это событие и с удовольствием посещают сад, фотографируются на фоне цветущих деревьев.

На данный момент на локации цветет всего два дерева, остальные расцветут в скором времени.

Кстати, вход в ботанический сад – бесплатный.

В Киеве уже зацвели первые магнолии: смотрите фото

Фотографии принадлежат сайту "Информатор"

Как добраться

Сад расположен возле станции метро "Университет". У нее только один выход, и справа от выхода есть вход в сад. Кроме этого, в сад можно зайти со стороны красного корпуса университета имени Шевченко.