В Киеве на ВДНХ продолжается обыск. Зачем силовики выносят документы и оборудование пока не известно.

Комментировать ситуацию они не хотят. О причинах оперативных действий правоохранителей не знает и директор "Экспоцентр Украина" Евгений Мушкин. К нему домой тоже пожаловали с обыском. К тому же ему запретили пользоваться телефоном.

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Реакция директора

Мушкин пишет на своей странице в фейсбуке, что всегда был открыт для проверяющих органов.

На прошлой неделе я был действительно счастлив, что мы наконец закрыли огромный налоговый долг ВДНХ перед государством, который накапливался много лет. Но, видимо, мои попытки отстоять целостность территории и сделать ВДНХ примером успешного возрождения и трансформации государственной институции в Украине кому-то не дают покоя,

– предположил Мушкин.

Есть подозрения

По информации пресс-службы ВДНХ, правоохранители подозревают Мушкина в якобы злоупотреблении собственным служебным положением и получении неправомерной выгоды за передачу в аренду государственного имущества.