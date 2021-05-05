Увидев намерения птиц, неравнодушные прохожие помогли им безопасно добраться другой стороны дороги. Впрочем, судя по всему, утки не только выбрали для своего пути пешеходный переход, но и подождали остановки автомобилей на красный свет.

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Поскольку же утята могли не успеть перейти дорогу, сразу четверо мужчин сопровождали их и указывали автомобилистам о необходимости не трогаться с места.

Умнее многих людей

Видео перехода утиной семьи через дорогу выложили в сообществе "Киев оперативный" в фейсбуке. В комментариях к сообщению авторы указали, что утка делает правильнее, чем некоторые пешеходы.

Кроме того, пользователи отметили, что неподалеку от места перехода уток расположено озеро, куда, вероятно, птицы и направлялись. Поэтому, они могли вполне понимать, куда надо двигаться.

Всего за несколько часов запись просмотрели более 10 тысяч пользователей.

Смотрите видео, как утята переходят дорогу по зебре в Киеве: