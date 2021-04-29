Хозяина агрессивного стаффордшир-терьера отпустили из полиции. Его допросили и открыли дело. Впрочем, оснований задерживать мужчину у правоохранителей нет.

Как объяснили в комментарии для сайта 24 канала в пресс-службе Оболонской полиции, статья, по которой открыто дело, не предусматривает содержания под стражей. Речь идет о жестоком обращении с животными.

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Не задерживали

В полиции сказали, что дело открыли, а владельца бойцовской собаки допросили и никто его не задерживал. Сейчас идет следствие. Также правоохранители уточнили, что заявление на владельца собаки написала лишь та женщина, чей любимец умер от зубов стаффа 28 апреля.

В соцсетях сообщали, что жители района рассказали, что на счету этой собаки уже 3 жертвы – ее владелец, якобы, натравливает стаффа на маленьких собак.

Что известно об этом деле

28 апреля на улице Героев Сталинграда агрессивный стафф загрыз маленькую собаку, которая гуляла с владелицей без поводка.

На бойцовской собаке не было намордника.

В соцсетях отмечают, что соседи владельца стаффа сообщают о еще 2 аналогичных случаях.

Также соседи, якобы, жалуются на мужчину из-за его агрессивного поведения.

Он якобы терроризирует людей и угрожает расправой.

Вероятным преступником оказался мужчина, который неоднократно имел проблемы с законом из-за совершения мелких преступлений.

Руководитель патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий заявляет, что владельца агрессивной собаки могут посадить на срок от 5 до 8 лет.