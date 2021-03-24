Утром на улице Маяковского в Деснянском районе Киева коммунальщики продолжили демонтировать незаконные МАФы, но столкнулись с противодействием со стороны их владельцев.

С начала работ по сносу МАФов их владельцы подбрасывали под колеса техники коммунальщиков специально сделанные "ежи". Из-за пробитых колес вызвали полицию.

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Впрочем, поскольку ни поврежденная техника, ни попытки заблокировать демонтаж, владельцам киосков не помогли, один из них решил действовать более решительно.

Облил себя бензином на крыше конструкции



Коммунальщикам бросали под колеса такие "ежи "Фото" Киева"

Сначала для защиты своей собственности, которая, судя по всему, не соответствует требованиям законов, несколько мужчин забрались на крышу магазина с названием "Сирочок".

С людьми на крыше коммунальщики демонтаж МАФа не начинали, однако владелец здания надел дождевик и облил себя бензином.

На место происшествия прибыли медики скорой и пожарные.

Впрочем, до попытки суицида не дошло – через час переговоров полицейские отогнали кран для разрушения здания. После этого мужчина слез с МАФа.



Мужчина защищал свой МАФ угрозами самоподжога / Фото OBOZREVATEL

Смотрите видео обливания бензином владельца МАФа в Киеве: