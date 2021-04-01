Городские власти Киева обещают, что не оставят без внимания людей, которые из-за локдауна окажутся в сложном финансовом положении. Впрочем, конкретных условий и цифр пока не обнародовали.

Заместитель главы КГГА Николай Поворозник подчеркнул, что в городе есть соответствующие социальные центры, которые должны отреагировать на обращение киевлян. Местные власти также обещают доплатить предпринимателям, сверху той суммы, которую уже озвучили в правительстве.

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Напомним, что с 5 и по меньшей мере до 16 апреля в столице ввели жесткий карантин – будут закрывать школы, садики, а в общественном транспорте разрешат ездить только по специальным пропускам.

КГГА обещает помощь

Из-за такой ситуации многие предприниматели несут большие убытки. К тому же киевские семьи вынуждены будут решать проблему – кому остаться с детьми, а кому работать – что также может повлиять на их финансовое состояние.

Люди, которые попадут в тяжелое финансовое положение однозначно не останутся без внимания городских властей,

– заявил Поворозник.

Также он добавил, что власти рекомендуют предпринимателям перевести людей на дистанционную форму работы. А относительно дополнительной помощи отметил:

"Вчера было принято соответствующее решение о финансовой помощи, как только Кабмином будет утвержден соответствующий порядок – мы не останемся в стороне, от выплат в том числе".

Карантинные выплаты ФОПам

Ранее сайт 24 канала писал, что ФОПам и наемным работникам, которые из-за локдауна должны временно прекратить свою работу, государство выплатит 8 тысяч гривен. К этой инициативе может присоединиться местная власть, чтобы люди получили больший размер.