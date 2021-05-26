Это случилось на улице Авиаконструктора Антонова. В сети сообщили об инциденте во второй половине дня 26 мая.

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Видео сняли с дома, который расположен рядом с местом, где провалился автомобиль. Там видно, что на событие пришли посмотреть не менее 15 человек.

Все они стоят за пределами кольца, которое выложили дорожными конусами. Также на месте происшествия видно автомобиль правоохранителей, которым перегородили дорогу.

Сейчас неизвестно, была ли эта яма там до того, как в нее попал одним колесом автомобиль. Полиция пока никак не комментировала событие.

Недавние похожие случаи

На Подоле в Киеве 18 мая после дождя провалился асфальт под автомобилем. Извлекать Mercedes пришлось с помощью спецтехники.

Маршрутка попала в пропасть на перекрестке улицы Бунина и Александровского проспекта. Это случилось 19 мая. Об этом провале на дороге сообщали до этого в сети, однако до аварии его даже не ограждали.

Улица, на которой провалился внедорожник / Карта google