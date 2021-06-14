В результате аварии с участием BMW пострадала пассажирка Skoda. Женщину госпитализировали медики. На месте происшествия работали патрульные, следователи и врачи скорой.

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Управление машиной владельцем "немца" сотрудники полиции назвали ярким примером того, как не надо ездить.

Сыграл в "шашки" и проиграл

ДТП произошло в час пик, когда движение по дорогам столицы было очень оживленным.

На Набережно-Рыбальской улице, ведущей из Оболони к центру, машины ехали довольно медленно.

Водитель BMW, судя по записям камер видеонаблюдения, хотел как можно быстрее проехать, поэтому стал на скорости маневрировать полосами. В народе такое вождение называют "шашками".

Вылетев в крайнюю левую, он сразу начал перемещаться в крайнюю правую полосу, где влетел в Skoda.

Удар был достаточно сильным – у "немца" серьезно пострадала передняя часть машины. Skoda же по инерции проехала еще несколько десятков метров.

Поскольку в ДТП пострадала женщина, патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Правоохранители задокументировали факт нарушения рулевым BMW правил дорожного движения.

Согласно Уголовному кодексу Украины, полицейские должны открыть в отношении водителя-нарушителя уголовное дело. Окончательную квалификацию происшествия они смогут выяснить после оценки степени тяжести травм потерпевшей.

Смотрите видео аварии с участием BMW в Киеве: