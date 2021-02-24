На Гостомельской трассе, известной своей аварийностью и опасностью в случае нарушений правил дорожного движения, вечером 23 февраля произошла ужасная авария с участием двух легковушек.

Как утверждают свидетели аварии, произошла она из-за владельца BMW, который очень куда-то спешил. В результате многочисленных нарушений правил дорожного движения водителем "немца" пострадал водитель старой Toyota.

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На месте происшествия работали следователи, медики скорой, а также бойцы ГСЧС.

Ремнем безопасности не пользовался



Toyota фактически не подлежит восстановлению / Фото dtp.kiev.ua

По предварительным данным, водитель BMW на огромной скорости обгонял другие машины, а на одном из участков выехал на полосу встречного движения.

Машина элитного бренда очень сильно ударила "японца", из-за чего обе машины превратились в хлам.

Владелец BMW не пристегивался ремнем безопасности, поэтому после столкновения его выбросило из машины через лобовое стекло.

Водителя Toyota зажало в машине, его вырезали спасатели.

Обоих мужчин в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. По факту аварии следователи открыли уголовное дело, с квалификацией которого окончательно разберутся после решения медиков о тяжести травм пострадавших.



Водителя Toyota вытаскивали из салона спасатели / Фото dtp.kiev.ua