По пешеходной зоне на Контрактовой площади в Киеве, где установлена главная елка Подола, на легковушке опасно для всех ездил владелец Ford Fusion. Унять нарушителя очевидцы вызвали патрульных.

Правоохранителям пришлось надеть на владельца привезенной из США машины наручники. Машину же отправили на арестплощадку, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.

Смотрите также На Житомирщине Fiat насмерть сбил ребенка, еще один подросток в больнице: фото

Несмотря на угрозы насилием в адрес полицейских, на водителя иномарки составили только один админпротокол.

Чуть не сбил пешеходов

Информацию о нарушителе правил дорожного движения правоохранители получили от жителя столицы, который стал очевидцем происшествия.

Патрульные попросили заявителя не дать водителю уехать с места.

Когда же копы прибыли на место происшествия, они увидели мужчину со всеми признаками довольно сильного алкогольного опьянения.

Он почти сразу начал рассказывать правоохранителям, что "является не простым человеком", достаточно жестко унижал полицейских, а также грозил их избить.

Впрочем, для владельца Ford кончилось все обычным протоколом о нетрезвом вождении и эвакуацией машины на штрафплощадку. Судя по всему, после задержания мужчины и его отправления в Подольское управление полиции его просто отпустили.

Смотрите видео приключений нетрезвого владельца Ford Fusion в Киеве: