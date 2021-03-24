Необычная авария произошла 24 марта на проспекте Маяковского в Киеве. Водитель грузовика "МАЗ", который принадлежит коммунальному предприятию "Киевблагоустройство", шел на таран легковушки Chevrolet.

Кроме того, как утверждают свидетели аварии, водитель грузовика крайне неадекватно вел себя на дороге. Сначала он выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации. Впоследствии повредил две машины.

Смотрите также На Львовщине 17-летний водитель без прав насмерть сбил подростка и убежал: фото

Свой поступок мужчина объяснить никак не может. Проверка водителя на состояние алкогольного опьянения показала, что он был трезвым.

Таранил почти 50 метров

По предварительным данным, работник "Киевблагоустройства" ехал на место, где его коллеги начали демонтировать МАФы.

В какой-то момент водитель грузовика выехал на полосу для встречного движения и двигался по ней несмотря на сигналы других участников движения.

После этого "МАЗ" зацепил Ford Fusion, но покинул место ДТП и начал таранить ехавшую перед ним Chevrolet Lacetti.

Судя по видео, которое сделали водители и пассажиры других автомобилей, останавливаться водитель вообще не собирался.

На месте происшествия работали патрульные и медики скорой. Врачи осмотрели пассажира Chevrolet, который ударился головой, и оказали ему помощь. В госпитализации пострадавший не нуждался.

Владелец легковушки говорит, что никаких конфликтов с водителем грузовика у него не было. Из-за чего именно нарушитель правил дорожного движения вызвал несколько аварий, неизвестно.

Смотрите видео, как коммунальный грузовик таранит легковушку в Киеве: