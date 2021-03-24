В Киеве водитель коммунального грузовика почти 50 метров таранил легковушку: видео
Необычная авария произошла 24 марта на проспекте Маяковского в Киеве. Водитель грузовика "МАЗ", который принадлежит коммунальному предприятию "Киевблагоустройство", шел на таран легковушки Chevrolet.
Источник:Вартові Еспресо
Кроме того, как утверждают свидетели аварии, водитель грузовика крайне неадекватно вел себя на дороге. Сначала он выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации. Впоследствии повредил две машины.
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Свой поступок мужчина объяснить никак не может. Проверка водителя на состояние алкогольного опьянения показала, что он был трезвым.
Таранил почти 50 метров
- По предварительным данным, работник "Киевблагоустройства" ехал на место, где его коллеги начали демонтировать МАФы.
- В какой-то момент водитель грузовика выехал на полосу для встречного движения и двигался по ней несмотря на сигналы других участников движения.
- После этого "МАЗ" зацепил Ford Fusion, но покинул место ДТП и начал таранить ехавшую перед ним Chevrolet Lacetti.
Судя по видео, которое сделали водители и пассажиры других автомобилей, останавливаться водитель вообще не собирался.
На месте происшествия работали патрульные и медики скорой. Врачи осмотрели пассажира Chevrolet, который ударился головой, и оказали ему помощь. В госпитализации пострадавший не нуждался.
Владелец легковушки говорит, что никаких конфликтов с водителем грузовика у него не было. Из-за чего именно нарушитель правил дорожного движения вызвал несколько аварий, неизвестно.
Смотрите видео, как коммунальный грузовик таранит легковушку в Киеве:
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