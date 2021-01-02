В Киеве водитель сыграл патрульным на баяне: вероятно, был пьян – курьезное видео
В ночь на 1 января киевские патрульные остановили автомобиль ВАЗ, который ехал на красный свет по улице Ивана Бойчука. Правоохранители заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.
Инспекторы хотели проверить, действительно ли 43-летний водитель перебрал алкоголя, однако он отказался. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.
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Поэтому на мужчину пришлось составить протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов.
Когда патрульные ознакомили водителя с содержанием составленного протокола, тот ответил очень лаконично. "Зайчики, я вас понял", – заверил он.
Но на этом курьезы не закончились. Мужчина, вероятно по случаю новогодних праздников, решил поднять настроение правоохранителям и сыграл на баяне.
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Пьяное вождение на Новый год
В первый день 2021 года правоохранители составили 267 админпротоколов на украинцев, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии. На улицах страны патрулировали 1 577 экипажей.
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