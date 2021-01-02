В ночь на 1 января киевские патрульные остановили автомобиль ВАЗ, который ехал на красный свет по улице Ивана Бойчука. Правоохранители заметили у водителя признаки алкогольного опьянения.

Инспекторы хотели проверить, действительно ли 43-летний водитель перебрал алкоголя, однако он отказался. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Поэтому на мужчину пришлось составить протокол по статье об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без соответствующих документов.

Когда патрульные ознакомили водителя с содержанием составленного протокола, тот ответил очень лаконично. "Зайчики, я вас понял", – заверил он.

Но на этом курьезы не закончились. Мужчина, вероятно по случаю новогодних праздников, решил поднять настроение правоохранителям и сыграл на баяне.

Водитель устроил патрульным "концерт" на баяне: смотрите видео полиции

Пьяное вождение на Новый год

В первый день 2021 года правоохранители составили 267 админпротоколов на украинцев, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии. На улицах страны патрулировали 1 577 экипажей.

Справка. Штраф для водителей, которые управляли пьяными, составляет от 17 тысяч до 34 тысяч гривен – с лишением права управлять транспортными средствами до 3 лет. За повторное нарушение придется заплатить 51 тысячу гривен.