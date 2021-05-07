На месте происшествия работали врачи скорой и следователи. По факту нападения владельца Jeep могут оштрафовать, как и руководителя Volkswagen. Если их вину признают в суде.

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Медики оказали помощь пострадавшим.

Пострадал ребенок.

Как отметили свидетели происшествия, инцидент произошел на улице Анны Ахматовой. Водитель Volkswagen якобы задел зеркало Jeep и уехал с места ДТП.

Скорее всего, мужчина даже не увидел самого столкновения.

Впрочем, водитель "американца" решил догнать обидчика и заблокировал ему движение на светофоре.

После остановки мужчина вышел из машины и задул в салон Volkswagen газовый баллончик.

Насколько серьезными были травмы пострадавшего и ребенка из-за применения спецсредства, неизвестно. Впрочем, газовые баллончики не способны серьезно навредить здоровью людей.

Смотрите фото с места аварии и разборок на Позняках в Киеве / Фото dtp.kiev.ua:

Похожий инцидент произошел 7 мая неподалеку от места разборок между водителями Jeep и Volkswagen. Владелец Renault разбил окно маршрутки, которая задела его машину.