Стало известно имя человека, которого убили на пешеходном переходе 19 февраля в Киеве. Это был работник таможни.

Коллеги по работе вспоминают его как скромного и порядочного человека. Имя жертвы – Корниенко Владислав Леонидович.

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Об этом написал на своей странице в фейсбук известный украинский экономист, бывший руководитель таможни Анатолий Макаренко.

Трагедия произошла в центре столицы – на улице Городецкого, возле театра Ивана Франко. Между водителем и пешеходом возник конфликт – водитель выскочил из машины и нанес несколько ударов мужчине. Он упал на асфальт и умер.

Полиция довольно быстро нашла убийцу – им оказался гражданин Азербайджана. Его задержали. Иностранцу грозит тюрьма.

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Убийцу задержали



Задержанный водитель Hyundai Sonata / Фото Нацполиции

Убийца – гражданин Азербайджана 1992 года рождения, который имеет право на постоянное проживание в Украине. Его жертве было 55 лет.