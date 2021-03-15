Ужасная авария с участием вероятно нетрезвого владельца элитного внедорожника произошла ночью 15 марта. Водитель Toyota на огромной скорости влетел в маленькую Skoda.

По предварительным данным, владелец Land Cruiser с дорогими и элитными номерными знаками был нетрезв. Полицейские, проверив его на драгере, зафиксировали 2,05 промилле алкоголя в крови.

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С места происшествия он пытался скрыться.

Может быть правоохранителем



Тела погибших вырезали бойцы ГСЧС / Фото dtp.kiev.ua

Авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова.

Водитель Skoda остановился на красный свет, но водитель внедорожника на запрещенный сигнал светофора не реагировал вообще.

На огромной скорости Land Cruiser влетел в легковушку, уничтожив ее.

Водитель и пассажирка Skoda погибли. Их тела вырезали из поврежденной машины спасатели.

По неподтвержденным данным, виновник ДТП работает в правоохранительных органах. На месте происшествия работали следователи, которые будут выяснять все обстоятельства аварии.

Задержали ли водителя, неизвестно. По факту ДТП с погибшими открыли уголовное дело.

Смотрите видео с места смертельного ДТП в Киеве: