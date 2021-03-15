Пытался скрыться: в Киеве водитель Land Cruiser разбил Skoda, погибли 2 человека – видео
Ужасная авария с участием вероятно нетрезвого владельца элитного внедорожника произошла ночью 15 марта. Водитель Toyota на огромной скорости влетел в маленькую Skoda.
Источник:Киев оперативный
По предварительным данным, владелец Land Cruiser с дорогими и элитными номерными знаками был нетрезв. Полицейские, проверив его на драгере, зафиксировали 2,05 промилле алкоголя в крови.
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С места происшествия он пытался скрыться.
Может быть правоохранителем
Тела погибших вырезали бойцы ГСЧС / Фото dtp.kiev.ua
- Авария произошла на перекрестке проспекта Шухевича и бульвара Перова.
- Водитель Skoda остановился на красный свет, но водитель внедорожника на запрещенный сигнал светофора не реагировал вообще.
- На огромной скорости Land Cruiser влетел в легковушку, уничтожив ее.
- Водитель и пассажирка Skoda погибли. Их тела вырезали из поврежденной машины спасатели.
По неподтвержденным данным, виновник ДТП работает в правоохранительных органах. На месте происшествия работали следователи, которые будут выяснять все обстоятельства аварии.
Задержали ли водителя, неизвестно. По факту ДТП с погибшими открыли уголовное дело.
Смотрите видео с места смертельного ДТП в Киеве:
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