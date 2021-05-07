Как утверждают очевидцы происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутного такси. Он пытался объехать пробку, но задел Renault. В результате ДТП никто не пострадал.
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На месте происшествия работали патрульные и следователи.
В маршрутке были дети
Водитель Renault разозлился на маршрутчика / Фото dtp.kiev.ua
- После того, как маршрутка повредила легковушку, водитель иномарки выбежал из своей машины и подбежал к микроавтобусу.
- Мужчина разбил боковое стекло маршрутки, хотя там было довольно много пассажиров.
Боковое стекло автобуса после мести владельца Renault / Фото dtp.kiev.ua
Как именно квалифицировали нарушение, которое совершил водитель-перевозчик, а также поступок самого водителя "француза", неизвестно.