Как утверждают очевидцы происшествия, авария произошла по вине водителя маршрутного такси. Он пытался объехать пробку, но задел Renault. В результате ДТП никто не пострадал.

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На месте происшествия работали патрульные и следователи.

В маршрутке были дети

Водитель Renault разозлился на маршрутчика / Фото dtp.kiev.ua

  • После того, как маршрутка повредила легковушку, водитель иномарки выбежал из своей машины и подбежал к микроавтобусу.
  • Мужчина разбил боковое стекло маршрутки, хотя там было довольно много пассажиров. 

Боковое стекло автобуса после мести владельца Renault / Фото dtp.kiev.ua

Как именно квалифицировали нарушение, которое совершил водитель-перевозчик, а также поступок самого водителя "француза", неизвестно.