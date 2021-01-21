Владелец Mitsubishi Lancer не справился с управлением и выехал с дороги на проспекте Степана Бандеры в Киеве. Произошло это ночью 21 января.

По данным сообщества dtp.kiev.ua водителя легковушки госпитализировали в больницу в критическом состоянии. Доставали из поврежденной машины его спасатели ГСЧС.

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Удар в основном пришелся в водительскую дверь.

Что известно об ужасной аварии на Степана Бандеры в Киеве

Судя по фото на месте происшествия, водитель ехал на очень большой скорости. По крайней мере от потери контроля за машиной Lancer отбросило даже не на смежную полосу, а в столб, который за ней.

От мощного удара машину смяло. Чтобы вытащить мужчину из нее, спасателям пришлось срезать дверь.

Владелец машины после столкновения находился без сознания. С многочисленными тяжелыми травмами его как можно скорее отвезли в реанимацию.

На месте происшествия работали следователи полиции. Они будут выяснять все обстоятельства жесткой аварии в рамках досудебного расследования открытого уголовного дела.

Смотрите фото с места ДТП в Киеве. Фото dtp.kiev.ua: