В Киеве водитель мопеда убегал от полиции, но развалился об столб: фото
Авария с участием мопеда произошла ночью 23 апреля в Киеве в жилом массиве Виноградарь. Владелец двухколесного транспортного средства устроил гонки с патрульными.
Источник:"Киев оперативный"
Начались соревнования Yamaha с Prius правоохранителей с нарушения правил дорожного движения владельцем мопеда. Закончились гонки столкновением со столбом и бегством нарушителя ПДД.
Смотрите также Водитель Peugeot сбила 12-летних детей: громкое ДТП произошло под Днепром – видео
Пострадал ли пилот мопеда в результате аварии, неизвестно. Однако ему удалось сбежать от полиции.
Что известно о ДТП с участием мопеда в Киеве
Мопед был разрушен после удара / Фото "Киева оперативного"
- Инспекторы патрульной полиции увидели, как владелец Yamaha нарушил правила дорожного движения, и решили его остановить.
- Однако пилот лишь ускорился и попытался скрыться от полиции.
- Мужчина поехал и даже сумел скрыться. Но правоохранители его нашли, поэтому преследование продолжилось.
Во время погони злоумышленник врезался в железный столб, из-за чего транспортное средство было разрушено. Владелец мопеда решил, что ему лучше оставить транспорт, но убежать. Что он и сделал.
Сейчас мопед эвакуировали на штрафстоянку.
Актуально Стрельба в дорожника в Киеве: хулиган объяснил причины своего поведения
Забрать мопед его владелец сможет со штрафплощадки / Фото "Киева оперативного"
Поделиться новостью