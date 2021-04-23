Авария с участием мопеда произошла ночью 23 апреля в Киеве в жилом массиве Виноградарь. Владелец двухколесного транспортного средства устроил гонки с патрульными.

Начались соревнования Yamaha с Prius правоохранителей с нарушения правил дорожного движения владельцем мопеда. Закончились гонки столкновением со столбом и бегством нарушителя ПДД.

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Пострадал ли пилот мопеда в результате аварии, неизвестно. Однако ему удалось сбежать от полиции.

Что известно о ДТП с участием мопеда в Киеве



Мопед был разрушен после удара / Фото "Киева оперативного"

Инспекторы патрульной полиции увидели, как владелец Yamaha нарушил правила дорожного движения, и решили его остановить.

Однако пилот лишь ускорился и попытался скрыться от полиции.

Мужчина поехал и даже сумел скрыться. Но правоохранители его нашли, поэтому преследование продолжилось.

Во время погони злоумышленник врезался в железный столб, из-за чего транспортное средство было разрушено. Владелец мопеда решил, что ему лучше оставить транспорт, но убежать. Что он и сделал.

Сейчас мопед эвакуировали на штрафстоянку.

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Забрать мопед его владелец сможет со штрафплощадки / Фото "Киева оперативного"