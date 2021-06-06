Водитель, ехавшая в Mazda, сразу сбежала с места событий. Это произошло тогда, когда она приближалась к регулируемому пешеходному переходу.
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Детали инцидента в Киеве
Когда автомобиль уехал с места инцидента, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. После этого полицейские сразу начали искать транспорт.
Беглянку нашли через камеры наблюдения. По ее словам, для нее такой инцидент был шоком. Как пояснила водитель, она находилась в стрессе и не понимала, как ей действовать в такой ситуации.
На женщину составили протокол по двум статьям: нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП и оставление места аварии.
Как действовать в такой ситуации
Правоохранители напомнили, как действовать, если водитель причастен к ДТП:
- прежде всего он должен остановить автомобиль или любой другой свой транспорт и оставаться на месте аварии;
- после этого надо включить аварийную сигнализацию и установить соответствующий знак;
- если есть пострадавшие, необходимо оказать медицинскую помощь;
- и потом нужно сообщить об инциденте правоохранительным органам.
Последние ДТП в столице: коротко
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