В Киеве водитель наехала на женщину и скрылась с места ДТП: видео инцидента

В Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля в Голосеевском районе столицы наехала на женщину, которая переходила дорогу.

Водитель, ехавшая в Mazda, сразу сбежала с места событий. Это произошло тогда, когда она приближалась к регулируемому пешеходному переходу.

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Детали инцидента в Киеве

Когда автомобиль уехал с места инцидента, пострадавшая обратилась в правоохранительные органы. После этого полицейские сразу начали искать транспорт.

Беглянку нашли через камеры наблюдения. По ее словам, для нее такой инцидент был шоком. Как пояснила водитель, она находилась в стрессе и не понимала, как ей действовать в такой ситуации.

На женщину составили протокол по двум статьям: нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП и оставление места аварии.

Как действовать в такой ситуации

Правоохранители напомнили, как действовать, если водитель причастен к ДТП:

прежде всего он должен остановить автомобиль или любой другой свой транспорт и оставаться на месте аварии;

после этого надо включить аварийную сигнализацию и установить соответствующий знак;

если есть пострадавшие, необходимо оказать медицинскую помощь;

и потом нужно сообщить об инциденте правоохранительным органам.

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