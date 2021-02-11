В Киеве водитель разбил машину Getmancar и оставил ее посреди тротуара: фото
Инцидент произошел на улице Маяковского на Троещине в Киеве. Днем 11 февраля неизвестный попал в ДТП на Ravon R4, после чего оставил машину и скрылся.
Источник:Киев Оперативный
Как отметили очевидцы происшествия, мужчина не справился с управлением во время выезда со двора. Сделать это на небольшой машине в условиях снежных заносов оказалось довольно сложной задачей.
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Попытки водителя выехать привели к повреждению машины.
Парковался на детской площадке и ездил по тротуару
Машина пострадала из-за не совсем добросовестного водителя / Фото "Киева Оперативного"
Жители дома, во дворе которого была припаркована машина компании, оказывающей услуги каршеринга, утверждают, что водитель нарушил ряд правил дорожного движения:
- ездил по пешеходной зоне;
- припарковался на территории детской площадки;
- оставил авто на тротуаре после ДТП.
По предварительным данным, уже после того, как машина застряла в снегу, водитель множество раз пытался выехать. Но нажатие на педаль газа привело к тому, что у машины отлетел бампер.
Уже после аварии мужчина вышел из машины и пошел прочь.
Машину с оторванным бампером оставили на месте аварии / Фото "Киева Оперативного"
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