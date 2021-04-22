Авария с немалыми материальными убытками произошла вечером 21 апреля на Проспекте победы в Киеве. Водитель культового американского кабриолета Ford Mustang не справился с управлением и чуть не стал причиной ДТП с пострадавшими.

Мужчина, находившийся за рулем мощной машины, неудачно разогнался на мокром асфальте, из-за чего Ford протаранил железные столбики и врезался в столб освещения.

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В результате аварии никто не пострадал. Однако ДТП произошло в нескольких метрах от остановки общественного транспорта.

Что известно о ДТП с участием арендованного Ford Mustang

Авария произошла около 18:30 на проспекте Победы, когда водитель набирал скорость после выезда на проезжую часть.

Судя по видео инцидента, арендатор кабриолета не справился с управлением заднеприводной машиной на скользком участке дороги.

Ford вынесло с дороги.

В результате столкновения машины с бетонным препятствием, Mustang остался фактически без передней части. У машины улетели фары и кусок бампера, а капот согнуло пополам. Также у водителя сработала подушка безопасности.

На месте происшествия работали патрульные полицейские, которые составили в отношении водителя протокол о нарушении правил дорожного движения. Была ли машина застрахована, неизвестно.

Смотрите видео мощной аварии с участием Ford Mustang на проспекте Победы в Киеве: