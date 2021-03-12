В Киеве водитель с номерами РФ едва не создал ДТП. Потом еще остановился и вышел скандалить с другим водителем.

Видео инцидента обнародовали в соцсетях. На кадрах видно, как машина совершила довольно резкое движение в левую полосу, где ехал другой автомобиль. В результате маневра произошло небольшое столкновение.

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"Дикий, дерзкий, как пуля резкий"

Водитель-иностранец кавказской внешности с номерами Российской Федерации остановился посреди дороги и агрессивно набросился на другого водителя. Иностранец лишь предъявил какие-то претензии и пошел обратно в свою машину.

Автор записи в сообществе dtp.kiev.ua охарактеризовал его так "Дикий, дерзкий, как пуля резкий". Другие пользователи соцсети удивляются наглости иностранца, который рассекает по украинским дорогам.

В Киеве водитель с российскими номерами едва не совершил ДТП: смотрите видео