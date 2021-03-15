Ряд нарушений правил дорожного движения совершил водитель Renault утром 15 марта. Произошло это в Киеве на улице Валерия Лобановского.

Вследствие дерзкого пренебрежения ПДД легковушка протаранила служебную машину полиции. По предварительным данным, во время столкновения никто не пострадал.

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Из-за аварии на месте ДТП образовалась огромная пробка.

Что известно об аварии с участием полиции в Киеве

Столкновение произошло около 9:30 на проспекте Валерия Лобановского, 117.

SsangYong спецназа полиции поворачивал на базу, а в это время по полосе для общественного транспорта летел Renault.

Кроме того, автомобиль ехал на красный сигнал светофора.

Поскольку травм из-за ДТП никто не получил, правоохранители составили в отношении мужчины админпротокол относительно движения по полосе общественного транспорта, непредоставления преимущества оперативному транспорту, а также нарушения ПДД, которое привело к ДТП.

Сейчас на месте работают патрульные, которые выясняют все обстоятельства аварии.

Если вину водителя "француза" признает суд, ему грозит штраф и, вероятно, лишение прав.



Водитель Renault не пропустил автомобиль полиции / Фото "Киева оперативного"