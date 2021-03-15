На красный по полосе для транспорта: в Киеве водитель собрал комбо нарушений и влетел в полицию
Ряд нарушений правил дорожного движения совершил водитель Renault утром 15 марта. Произошло это в Киеве на улице Валерия Лобановского.
Источник:Киев оперативный
Вследствие дерзкого пренебрежения ПДД легковушка протаранила служебную машину полиции. По предварительным данным, во время столкновения никто не пострадал.
Смотрите также Пытался скрыться: в Киеве водитель Land Cruiser разбил Skoda, погибли 2 человека – видео
Из-за аварии на месте ДТП образовалась огромная пробка.
Что известно об аварии с участием полиции в Киеве
- Столкновение произошло около 9:30 на проспекте Валерия Лобановского, 117.
- SsangYong спецназа полиции поворачивал на базу, а в это время по полосе для общественного транспорта летел Renault.
- Кроме того, автомобиль ехал на красный сигнал светофора.
Поскольку травм из-за ДТП никто не получил, правоохранители составили в отношении мужчины админпротокол относительно движения по полосе общественного транспорта, непредоставления преимущества оперативному транспорту, а также нарушения ПДД, которое привело к ДТП.
Сейчас на месте работают патрульные, которые выясняют все обстоятельства аварии.
Если вину водителя "француза" признает суд, ему грозит штраф и, вероятно, лишение прав.
Водитель Renault не пропустил автомобиль полиции / Фото "Киева оперативного"
Поделиться новостью