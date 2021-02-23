На Минском массиве в Оболонском районе Киева ночью 23 февраля произошло ДТП с участием Toyota и автобуса. После столкновения водитель легковушки скрылся с места происшествия.

По предварительным данным, автомобиль, на котором мужчина совершил ДТП, записан на жену. Личность самого мужчины полицейские установили очень быстро.

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Как выяснилось, он вообще не имел права сидеть за рулем.

Дважды наказывали за нетрезвое управление

На месте происшествия работали правоохранители, которые отметили, что водитель легковушки лишен прав из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Если полицейским удастся снова доказать, что мужчина управлял машиной в нетрезвом состоянии, ему грозит немалый штраф и продолжение лишения права управления.

Впрочем, это никак не помешает ему снова совершать подобные правонарушения.

По какой статье об административных правонарушениях в отношении водителя составили протокол полицейские, неизвестно.