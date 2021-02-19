В Киеве 19 февраля произошел конфликт между водителем Hyundai Sonata и пешеходом, похоже, что мужчины поссорились из-за того, кто кого должен пропускать. Водитель выскочил из машины и нанес несколько ударов мужчине – он упал на дорогу и умер.

Пока неизвестно, что стало роковым – удар кулаком или падение. Водителя уже задержали.

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Это произошло около 15:00 на пешеходном переходе на улице Городецкого, возле театра Ивана Франко. Прибывшие на место врачи ничем не смогли помочь мужчине. Судя по видео он был пьян.

Видео об этом инциденте опубликовал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Он также добавил, что убийцу удалось задержать благодаря камерам наблюдения.

Отмечалось, что водитель не славянской национальности. Это киевлянин, 1994 года рождения.

В Киеве водитель убил пешехода: смотрите видео



Задержанный водитель Hyundai Sonata / Фото Нацполиции