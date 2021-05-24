Ситуацию, которая произошла на дороге, записал видеорегистратор автовладельца Ford. На записи видно, как водитель внедорожника пошел на разворот, не пропустив при этом машину, которая двигалась по встречной полосе.

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Чтобы избежать столкновения, водителю "американца" пришлось уменьшать скорость и сигналить, чтобы привлечь внимание владельца Volkswagen.

Угрожал и разбил машину

Судя по видео, инцидент произошел в Дарницком районе Киева на улице Здолбуновской. После гудка водитель "немца" почему-то обиделся и начал преследовать Ford. Он начал подрезать оппонента и провоцировать аварийные ситуации.

Впоследствии агрессивный мужчина вышел из машины и начал угрожать применить газовый баллончик. После этого он сел во внедорожник, но услышал замечание о необходимости изучить правила дорожного движения.

Тогда злоумышленник сфотографировал номера Ford, закрыл лицо и достал из багажника биту.

Спортивным снарядом владелец Volkswagen якобы ударил машину другого участника конфликта.

В результате инцидента водитель "американца" получил ранение головы. Злоумышленник скрылся до приезда полицейских. Пострадавшему вызвали скорую.

Открыли ли правоохранители уголовное производство из-за нападения на машину со стороны владельца Volkswagen, неизвестно.

Смотрите видео избиения водителя Ford в Киеве: