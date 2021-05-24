Из-за гудка: в Киеве водитель внедорожника с битой избил другого – видео 18+

Конфликт на дороге, который закончился избиением одного из автовладельцев, произошел днем 23 мая на улице Здолбуновской в Киеве. Водитель Volkswagen Touareg нарушил правила дорожного движения, после чего решил доказать свою позицию силой.

Ситуацию, которая произошла на дороге, записал видеорегистратор автовладельца Ford. На записи видно, как водитель внедорожника пошел на разворот, не пропустив при этом машину, которая двигалась по встречной полосе.

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Чтобы избежать столкновения, водителю "американца" пришлось уменьшать скорость и сигналить, чтобы привлечь внимание владельца Volkswagen.

Угрожал и разбил машину

Судя по видео, инцидент произошел в Дарницком районе Киева на улице Здолбуновской. После гудка водитель "немца" почему-то обиделся и начал преследовать Ford. Он начал подрезать оппонента и провоцировать аварийные ситуации.

Впоследствии агрессивный мужчина вышел из машины и начал угрожать применить газовый баллончик. После этого он сел во внедорожник, но услышал замечание о необходимости изучить правила дорожного движения.

Тогда злоумышленник сфотографировал номера Ford, закрыл лицо и достал из багажника биту.

Спортивным снарядом владелец Volkswagen якобы ударил машину другого участника конфликта.

В результате инцидента водитель "американца" получил ранение головы. Злоумышленник скрылся до приезда полицейских. Пострадавшему вызвали скорую.

Открыли ли правоохранители уголовное производство из-за нападения на машину со стороны владельца Volkswagen, неизвестно.

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Смотрите видео избиения водителя Ford в Киеве: