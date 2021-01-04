В Киеве водитель Opel жестко избил другого водителя из-за того, что тот не уступил ему дорогу. По словам пострадавшего, мужчина просто взбесился, пытался забраться в чужую машину, а затем вытащил "коллегу" из салона и бил его ногами.

Пострадавший водитель упал на землю и закрыл голову руками, поэтому большинство ударов он получил именно по рукам, из-за чего одну ему сломали. Об этом вопиющем случае пишут в сообществе "Київ Оперативний".

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Все это произошло на проспекте Победы возле парка Вернадского. Мужчина напал на другого водителя, потому что тот не уступил ему дорогу.

Я ему возразил, сказав, что он не прав в этой ситуации и у меня есть запись на регистраторе.

Эта новость его разозлила и он начал кидаться на меня, а потом хотел залезть в мою машину (наверное, чтобы забрать регистратор), но машина была закрыта,

– рассказывает пострадавший.

"Потом он взбесился еще больше и начал бить по машине ногами. После чего перекинулся на меня – сбил с ног и начал бить ногами по голове", – добавляет мужчина.

Злой водитель сломал руку "коллеге".

У меня сломана рука со смещением, нужно ставить пластину. Ориентировочная сумма за операцию 30 тысяч гривен,

– сообщила жертва нападения.

Конечно, пострадавший обратился в полицию, но мужчина надежды на копов не имеет, поэтому просит киевлян помочь опознать нападавшего.