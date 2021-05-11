Как отметили свидетели происшествия, для того, чтобы птицы не попали в беду, жители столицы потратили свое время и помогли им перейти проезжую часть с очень оживленным движением.

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Для того чтобы утки беспрепятственно добрались до нужной им стороны дороги, движение по Набережно-Рыбацкой улице пришлось временно остановить.

Довели до Днепра

Очевидцы говорят, что неравнодушные водители остановили машины, как только увидели птичью семью.

Мужчина и женщина выбежали из собственных машин, после чего знаками показали другим автовладельцам остановиться.

Когда же дорогу можно было переходить, киевляне помогли утке сделать это.

Кроме того, утку и ее малышей не оставили на полосе общественного транспорта – им еще помогли добраться до воды. Для этого утку сопровождали почти 200 метров до Днепра.

Смотрите видео перехода утиной семьи через Набережно-Рыбацкую улицу:

Недавно в жилом массиве Виноградарь в Киеве произошел аналогичный случай. Водители и прохожие, увидев утку с утятами, остановили движение автомобилей и помогли птицам добраться до нужной части улицы.