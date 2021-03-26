В Киеве 26 марта на проспекте Бандеры двое водителей устроили разборки. Один из них достал нож и побежал в направлении другого, а второй поднял вверх пистолет и выстрелил в воздух.

Что стало причиной ссоры пока неизвестно. Но в результате разборок пострадал автомобиль Toyota – мужчины задели его, когда убегали.

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Полиция объявила план-перехват. Это произошло около 11:20 на дороге в сторону станции метро "Почайна".

Конфликты на дорогах Киева

Ранее в Киеве произошел другой конфликт на дороге – водитель ударил по лицу пешехода, от удара кулаком он умер. Тогда полиция быстро нашла убийцу – им оказался гражданин Азербайджана, имеющий право на постоянное проживание в Украине.

Злоумышленника удалось идентифицировать и быстро задержать благодаря камерам наблюдения.