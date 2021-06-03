На самом деле вороны просто защищают своих птенцов. Птицы считают, что люди им угрожают.
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Второй случай за неделю
Вероятно, что таких случаев было и больше. Даже автор видео, которое разлетелось в соцсетях, говорит, что это уже третий раз ворона нападает на женщину в этом месте.
На кадрах видно, как девушка убегает от птицы, которая ее преследует.
В Киеве ворона атакует женщин: видео
Первый случай
В конце мая аналогичная ситуация произошла в центре столицы – на улице Саксаганского две вороны атаковали мужчину. Прохожий вынужден был убегать от пернатых.
Вороны атакуют человека в Киеве / Скриншот
Защищают птенцов
Зоопсихолог Сергей Клочко пояснил, что в этих местах, где произошли нападения ворон, есть их птенцы. Пернатые считают, что люди угрожают им и просто пытаются защитить свой выводок.
Эксперт успокоил – через месяц, когда птенцы станут самостоятельными, вороны не будут такими агрессивными.
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Что делать, если атакует ворона
- Не стоит махать руками, кричать и отбиваться. Это лишь разозлит ворону еще больше.
- Нужно закрыть руками или вещами голову и просто убегать как можно дальше.
- Не стоит трогать птенцов.
- По возможности стоит обходить участок с воронами.