На самом деле вороны просто защищают своих птенцов. Птицы считают, что люди им угрожают.

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Второй случай за неделю

Вероятно, что таких случаев было и больше. Даже автор видео, которое разлетелось в соцсетях, говорит, что это уже третий раз ворона нападает на женщину в этом месте.

На кадрах видно, как девушка убегает от птицы, которая ее преследует.

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Первый случай

В конце мая аналогичная ситуация произошла в центре столицы – на улице Саксаганского две вороны атаковали мужчину. Прохожий вынужден был убегать от пернатых.



Вороны атакуют человека в Киеве / Скриншот

Защищают птенцов

Зоопсихолог Сергей Клочко пояснил, что в этих местах, где произошли нападения ворон, есть их птенцы. Пернатые считают, что люди угрожают им и просто пытаются защитить свой выводок.

Эксперт успокоил – через месяц, когда птенцы станут самостоятельными, вороны не будут такими агрессивными.

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