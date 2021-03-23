В Киеве восстановили в должности прокурора Мазурика: был задержан за взятку
Киевская городская прокуратура восстановила в должности Святослава Мазурика, который в прошлом году был задержан за получение взятки – 100 тысяч долларов. Он представляет государство в судах, хотя и подозревается в коррупции.
Источник:"Следствие.Инфо"
Служебное расследование прокуратуры выяснило, что Мазурик не нарушал прокурорской этики. По результатам другого служебного расследования ему выписали жалобу.
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За что задержали
Мазурика задержали летом 2020 года во время получения взятки от сотрудника "Банка Альянс", за это он обещал помочь банкирам решить проблемы с законом.
Сайт "Следствие.Инфо" также опубликовало видео со скрытой камеры, как Мазурик пытался спрятать деньги в свою сумку.
Дело прокурора Мазурика: смотрите видео
За это прокурора отстранили от работы и взяли под стражу с правом внесения залога, который впоследствии уменьшили с 630 тысяч до 227 тысяч гривен.
Позже правоохранители обнаружили, что Мазурик вместе с сообщником из СБУ, фактически, создали фейковое уголовное производство, чтобы шантажировать работников банка.
Восстановлен на работе
В январе 2021-го года Мазурик вернулся на работу и регулярно посещает судебные заседания, где представляет сторону обвинения как прокурор, хотя и сам является подозреваемым в коррупции.
Ответ прокуратуры / Скриншот "Следствие.Инфо"
Ответ прокуратуры – вторая страница / Скриншот "Следствие.Инфо"
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