Киевская городская прокуратура восстановила в должности Святослава Мазурика, который в прошлом году был задержан за получение взятки – 100 тысяч долларов. Он представляет государство в судах, хотя и подозревается в коррупции.

Служебное расследование прокуратуры выяснило, что Мазурик не нарушал прокурорской этики. По результатам другого служебного расследования ему выписали жалобу.

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За что задержали

Мазурика задержали летом 2020 года во время получения взятки от сотрудника "Банка Альянс", за это он обещал помочь банкирам решить проблемы с законом.

Сайт "Следствие.Инфо" также опубликовало видео со скрытой камеры, как Мазурик пытался спрятать деньги в свою сумку.

Дело прокурора Мазурика: смотрите видео

За это прокурора отстранили от работы и взяли под стражу с правом внесения залога, который впоследствии уменьшили с 630 тысяч до 227 тысяч гривен.

Позже правоохранители обнаружили, что Мазурик вместе с сообщником из СБУ, фактически, создали фейковое уголовное производство, чтобы шантажировать работников банка.

Восстановлен на работе

В январе 2021-го года Мазурик вернулся на работу и регулярно посещает судебные заседания, где представляет сторону обвинения как прокурор, хотя и сам является подозреваемым в коррупции.



Ответ прокуратуры / Скриншот "Следствие.Инфо"



Ответ прокуратуры – вторая страница / Скриншот "Следствие.Инфо"