Трагическое событие произошло около 15:00 в Киеве на Чоколовском бульваре, 37. На детской площадке, расположенной во дворе дома, на гранате подорвался мужчина.

От полученных травм он скончался на месте. Все случилось вблизи детского сада. Смотрите также Полиция не вмешивалась: в Конча-Заспе элитные рестораны работали во время январского локдауна На месте происшествия работают медики скорой и следственно-оперативная группа. Несчастный случай или самоубийство Врачам осталось лишь констатировать смерть погибшего. Правоохранители пытаются установить личность погибшего и установить все обстоятельства инцидента. Также полицейским придется разобраться, погибший намеренно подорвался гранатой, или произошел несчастный случай. Как квалифицировали событие, пока неизвестно. Смотрите видео с места взрыва гранаты возле детского сада в Киеве: