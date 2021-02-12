В Киеве возле детского сада мужчина подорвал себя на гранате: видео 18+
Трагическое событие произошло около 15:00 в Киеве на Чоколовском бульваре, 37. На детской площадке, расположенной во дворе дома, на гранате подорвался мужчина.
Источник:Киев оперативный
От полученных травм он скончался на месте. Все случилось вблизи детского сада.
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На месте происшествия работают медики скорой и следственно-оперативная группа.
Несчастный случай или самоубийство
Врачам осталось лишь констатировать смерть погибшего. Правоохранители пытаются установить личность погибшего и установить все обстоятельства инцидента. Также полицейским придется разобраться, погибший намеренно подорвался гранатой, или произошел несчастный случай.
Как квалифицировали событие, пока неизвестно.
Смотрите видео с места взрыва гранаты возле детского сада в Киеве:
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